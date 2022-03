Ukraine-Krieg: Bundeskanzler Olaf Scholz bei «maybrit illner» zu Gast

Olaf Scholz (63) wird in der kommenden Ausgabe von «maybrit illner» im ZDF im Rahmen des Krieges in der Ukraine voraussichtlich über die Aussen- und Sicherheitspolitik Deutschlands sprechen. Das hat der Sender am Mittwoch mitgeteilt. Der Bundeskanzler werde sich am 3. März, ab 22:15 Uhr, den Fragen der Journalistin und Moderatorin Maybrit Illner (57) stellen.