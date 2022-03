Ukraine-Krieg: Harry und Meghan unterstützen mehrere Organisationen

Eine weitere von dem Paar unterstützte Organisation ist der Halo Trust. Dieser trainiert weltweit Helferinnen und Helfer, damit sie Landminen und Sprengstoffe unschädlich machen können. In der Ukraine helfe die Stiftung derzeit auch mit medizinischem Nachschub und kläre auf, wie die Menschen entsprechende Gefahren erkennen können. Zudem arbeitet die Archewell Foundation etwa auch für Mahlzeiten mit dem World Central Kitchen zusammen und mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Are We Europe möchte unterdessen sicherstellen, dass unabhängige Medien weiterhin über den Krieg berichten können.