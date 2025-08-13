Ulli Potofski wird auf dem Schalker Fan-Feld bestattet

Er war Schalke–Fan durch und durch – und findet jetzt seine letzte Ruhestätte auf dem Schalker Fan–Feld in Gelsenkirchen. Der am 3. August im Alter von 73 Jahren verstorbene Fussballkommentator Ulrich «Ulli» Potofski (1952–2025) moderierte sogar einst im Schalke–Trikot. Die Beisetzung ist jetzt auf den 22. August terminiert. Sie soll ab 11:04 Uhr in der Kapelle des Fan–Felds stattfinden, wie Potofskis ehemaliger Sender «RTL» berichtet.