Ulrike Kriener: «‹Männer› war für mich ein absoluter Glücksfall»

Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze eines erfolgreichen Unternehmens wird Petra jäh aus ihrem strukturierten Alltag gerissen – der Ruhestand erwischt sie unvorbereitet. Lange hat sie es geschafft, den abenteuerlichen Urlaub hinauszuzögern, den sie ihrem Mann Erik (Rolf Lassgård, 70) schon vor Jahren zugesagt hatte. Doch nun lässt sich die Reise nicht länger aufschieben. Da Petra Überraschungen zutiefst verabscheut, überträgt sie ihrer früheren Assistentin Georgette (Lara Mandoki, 36) heimlich die Organisation des perfekten Trips. Als Erik von diesem Arrangement erfährt, ist ein heftiger Konflikt zwischen den beiden unausweichlich...