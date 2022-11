Ultimatum für David Beckham: Komiker will wegen Katar Geld schreddern

Ultimatum für David Beckham (47). Wenn der Ex-Fussballer nicht bis zum Auftaktspiel am Sonntag von seiner Position als Botschafter der umstrittenen WM in Katar zurücktritt, wird Joe Lycett (34) 10.000 Pfund schreddern - und symbolisch Beckhams Status als Schwulenikone. Das verkündete der Komiker und Moderator via Twitter.