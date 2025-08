Ultralange Ketten: Dieses Accessoire bestimmt den Sommer-Look

Perfekt für den «Cool Girl Summer»

Der «Cool Girl Summer» ist weiterhin in vollem Gange – und die trendigen Ketten verkörpern ihn perfekt. Mode–Influencerin Ingrid Edvinsen macht es vor: Sie stylte ein rundum schwarzes Outfit mit einem Basic–Tee, einer Leder–Culotte und Absatz–Flip–Flops. Das lässige Outfit ergänzte eine weisse East–West–Bag und eine Sonnenbrille. Das Highlight? Eine lange Kette mit silbernem Anhänger, die den schlichten Look in einen Hingucker verwandelte.