Ultravox-Musiker Chris Cross mit 71 Jahren gestorben

Chris Cross war von Anfang an dabei

Cross gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Ultravox. Die Band wurde 1974 in London gegründet und war unter anderem für Hits wie «Dacing With Tears in My Eyes» und «Vienna», an denen auch der Bassist mitschrieb, weltbekannt. Ende der 1980er Jahre trennte sich die Gruppe. Im Jahr 2009 kamen die Musiker jedoch für eine Reunion–Tour wieder zusammen und veröffentlichten 2012 das Studioalbum «Brilliant».