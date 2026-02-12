Um diese Serienstars trauerten ganze Generationen

James Van Der Beek, bekannt aus der Serie «Dawson's Creek», starb am gestrigen Mittwoch im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs. Der Schauspieler bleibt vor allem für seine Rolle als Dawson Leery in Erinnerung. In der Kultserie spielt er einen Teenager, der mit dem Erwachsenwerden zurechtkommen muss.
Van Der Beek brachte viel Gefühl in die Rolle des nachdenklichen, sensiblen Dawson. Die Serie lief von 1998 bis 2003 und wurde für ihre realistische Darstellung der Lebensrealität von Teenagern gefeiert.
Auch andere Serienstars prägten ganze Generationen und wurden zu Publikumslieblingen, viele von ihnen starben viel zu früh.
Matthew Perry verlor den Kampf gegen die Sucht
Matthew Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der Sitcom «Friends» weltberühmt. Die Serie gilt als eine der erfolgreichsten Produktionen der TV–Geschichte. Perry zeichnete sich durch seinen trockenen Humor und sein perfektes Timing aus, das «Friends» entscheidend prägte.
Er starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den Auswirkungen von Ketamin. Der Schauspieler wurde in seinem Haus in Los Angeles leblos im Whirlpool aufgefunden. Perry machte seine Suchterkrankung zuvor öffentlich und versuchte immer wieder, sein Leben in den Griff zu bekommen. In seiner Autobiografie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» schreibt er dazu: «Ich habe gut und gern sieben Millionen Dollar dafür ausgegeben, nüchtern zu werden. Ich war bei 6.000 Treffen der Anonymen Alkoholiker. Ich war in 15 Entzugskliniken und einer psychiatrischen Anstalt. Ich bin 30 Jahre lang zweimal die Woche zur Therapie gegangen».
Luke Perry starb an den Folgen eines Schlaganfalls
Luke Perry starb 2019 im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Bekannt wurde er als Dylan McKay in «Beverly Hills, 90210». Die Rolle des rebellischen und zugleich verletzlichen Jugendlichen machte ihn zum Teenie–Idol, das die Herzen einer ganzen Generation eroberte.
Von der ersten Staffel an bis zu seinem Tod spielte Perry zudem in «Riverdale» mit. In der Serie wurde der von Luke Perry gespielte Charakter Fred Andrews würdevoll verabschiedet: Er stirbt bei einem Verkehrsunfall, als er versucht, einem anderen Menschen zu helfen. Die Person, der er in dieser Szene beisteht, wird von Shannen Doherty gespielt – Perrys früherer Kollegin aus «Beverly Hills, 90210».
Shannen Doherty wurde durch «Beverly Hills, 90210» bekannt
Shannen Doherty selbst starb im Juli 2024 mit 53 Jahren an den Folgen von Brustkrebs. Auch um sie trauert eine riesige Fangemeinde. Ihren grossen Durchbruch hatte Doherty in der Serie «Beverly Hills, 90210» als Brenda Walsh, eine Schülerin, die Schwierigkeiten hatte, sich mit ihren reichen Klassenkameraden zu arrangieren. Nach Konflikten hinter den Kulissen verliess sie die Serie während der vierten Staffel. 1998 übernahm sie die Rolle der Prue Halliwell in der Serie «Charmed – Zauberhafte Hexen».
«Glee»–Star starb im Alter von 31 Jahren
Cory Monteith wurde als Finn Hudson in der Musicalserie "Glee" weltbekannt. Die Figur des beliebten Footballspielers, der sich dem Schulchor anschliesst, wurde schnell zum emotionalen Zentrum der Serie. Monteith starb am 13. Juli 2013 im Alter von 31 Jahren in einem Hotel in Vancouver.
Als Todesursache stellte die Gerichtsmedizin eine Kombination aus Heroin und Alkohol fest. Der Schauspieler hatte zuvor offen über seine Suchtprobleme gesprochen und sich noch wenige Monate vor seinem Tod in eine Entzugsklinik begeben. «Glee» reagierte auf seinen Tod mit einer besonderen Gedenkfolge – im Finale der Serie wird abschliessend der Musikraum nach seiner Figur benannt.
Bob Saget stürzte tödlich
Bob Saget prägte als Danny Tanner in der Familienserie «Full House» über Jahre hinweg das Bild des liebevollen, alleinerziehenden Vaters. Die Sitcom lief von 1987 bis 1995 und gehört bis heute zu den bekanntesten US–Familienserien.
Saget starb am 9. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren während einer Tournee in einem Hotel in Orlando. Später teilten die Behörden mit, dass er an den Folgen eines schweren Sturzes mit Kopfverletzungen gestorben war; Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Drogen gab es nicht. Neben «Full House» war Saget viele Jahre Moderator von «America's Funniest Home Videos» und stand bis zuletzt als Stand–up–Comedian auf der Bühne.