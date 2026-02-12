Um diese Serienstars trauerten ganze Generationen

Er starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den Auswirkungen von Ketamin. Der Schauspieler wurde in seinem Haus in Los Angeles leblos im Whirlpool aufgefunden. Perry machte seine Suchterkrankung zuvor öffentlich und versuchte immer wieder, sein Leben in den Griff zu bekommen. In seiner Autobiografie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» schreibt er dazu: «Ich habe gut und gern sieben Millionen Dollar dafür ausgegeben, nüchtern zu werden. Ich war bei 6.000 Treffen der Anonymen Alkoholiker. Ich war in 15 Entzugskliniken und einer psychiatrischen Anstalt. Ich bin 30 Jahre lang zweimal die Woche zur Therapie gegangen».