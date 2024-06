«Um jede dankbar»: Schwangere Clea-Lacy Juhn 22 Nächte im Krankenhaus

Die Ex–«Der Bachelor»–Kandidatin Clea–Lacy Juhn (33) hat bei Instagram einen Einblick in ihren Krankenhausalltag gegeben. Die werdende Zwillingsmama musste bereits mehrere Wochen dort verbringen, da es zu Komplikationen in der Schwangerschaft kam. Zu den Fotos, die Juhn im Aufzug, im Krankenhausbett oder in ihrem Zimmer zeigen, schreibt sie: «Ich bin nun insgesamt 22 Nächte im Krankenhaus und für jede einzelne dankbar.»