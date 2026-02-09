«Um zwei Plätze besser»: Hubert Fella übertrumpft Ehemann Matthias

Hubert Fella kämpfte mit körperlichen Herausforderungen

Im Camp setzten Fella, der Diabetes hat, auch mehrere körperliche «Baustellen» zu. «Ich hatte die ersten zwei Tage einen Unterzucker nach dem anderen, musste so eine ganz eklige Flüssigkeit zu mir nehmen, die pures Zucker war. Und dann haben wir das Insulin die Hälfte reduziert und dann auf einmal ging es. Gestern ging es mir noch mal schlecht beim Essen. Heute Nacht ist mein Zucker noch mal richtig runtergesackt.» Dann habe er ja einen Zahn verloren, als er auf eine Bohne biss. «Ich hatte eine Wurzelbehandlung während dem Dschungel. Ich hatte so Schmerzen gehabt. Die haben mir komplett den Zahn hinten runter gemacht. Ich habe ein Antibiotikum gekriegt und am nächsten Tag war alles verheilt.» Auch sein Knie schränkte ihn ein. «Ich habe ja einen Meniskusriss, das muss jetzt operiert werden, wenn ich heim komme. Ich bin durchs Dschungelcamp gehumpelt.»