Uma Thurman: Darum bleibt sie Los Angeles fern

Sie fand ihr Glück in New York

Thurman sagte nun, dass die Entscheidung damals zwar pragmatisch gewesen sei, aber mit Kompromissen verbunden war. Da sie nie in Los Angeles sesshaft gewesen sei, habe sie sich «auch nie richtig in die Gemeinschaft meiner eigenen Branche integriert, und das finde ich sehr schade». Anstatt Kontakte innerhalb der Hollywood–Kreise zu knüpfen, fand Thurman ihr Gemeinschaftsgefühl in New York. «Ich hatte ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl mit den anderen Müttern bei der Abholung an der Ecke 16th Street und Rutherford Place, und das ist auch in Ordnung.»