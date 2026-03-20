Uma Thurman: Darum bleibt sie Los Angeles fern

Uma Thurman (55) gilt als eine der wenigen Hollywood–Schauspielerinnen, die nie in Los Angeles gelebt haben. Dem Magazin «InStyle» sagte die 55–Jährige, dass sie dies möglicherweise eine tiefere Verbindung zur Branche gekostet habe.
In Boston geboren, zog Uma Thurman in jungen Jahren nach New York, um sich dort als Model und Schauspielerin zu versuchen. Als sie in Hollywood den Durchbruch schaffte, wollte die Wahl–New–Yorkerin den Big Apple nicht mehr verlassen.
Doch heute sagt sie rückblickend: «Eigentlich wünschte ich mir immer, ich wäre nach Los Angeles gezogen». Zeitweise war die Schauspielerin sogar kurz davor, nach L.A. zu ziehen, da ihre Hollywood–Karriere sie immer wieder nach Kalifornien zog. «Ich hatte dort sogar mal eine Wohnung, weil ich sehr oft dort gearbeitet habe. Und kaum hatte ich den Mietvertrag unterschrieben, wurde ich innerhalb von etwa sechs Wochen mit meiner Tochter schwanger.»
Statt sich in Los Angeles niederzulassen, entschied sie sich für die Nähe zur Familie statt für die Nähe zu Hollywood. Sie war damals mit Schauspielkollege Ethan Hawke (55) verheiratet – die Ex–Partner haben zwei gemeinsame Kinder: Maya (27) und Levon (24). Aus einer anderen Beziehung hat Thurman eine 13–jährige Tochter.
Sie fand ihr Glück in New York
Thurman sagte nun, dass die Entscheidung damals zwar pragmatisch gewesen sei, aber mit Kompromissen verbunden war. Da sie nie in Los Angeles sesshaft gewesen sei, habe sie sich «auch nie richtig in die Gemeinschaft meiner eigenen Branche integriert, und das finde ich sehr schade». Anstatt Kontakte innerhalb der Hollywood–Kreise zu knüpfen, fand Thurman ihr Gemeinschaftsgefühl in New York. «Ich hatte ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl mit den anderen Müttern bei der Abholung an der Ecke 16th Street und Rutherford Place, und das ist auch in Ordnung.»
Sie fügte hinzu: «Aber ich wünschte, ich hätte dieses Kapitel erlebt. Ich glaube, es hätte mir wirklich gefallen.» Dennoch stellte Thurman klar, dass sie nicht lange über verpasste Gelegenheiten nachgrübelt. «Ich denke, die Entscheidung, glücklich zu sein, sollte man unabhängig von den Umständen treffen».