Uma Thurman und Ethan Hawke: Ihr Sohn feiert Regiedebüt am Theater

Maya Hawke erbte ebenfalls das Talent ihrer Eltern. Die Schauspielerin machte sich mit ihrem Auftritt in «Stranger Things» und Filmen wie Quentin Tarantinos (61) «Once Upon a Time in Hollywood» (2019) einen Namen. Im diesjährigen Kinohit «Alles steht Kopf 2» lieh sie dem Zweifel ihre Stimme.