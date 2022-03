Umfrage: Arbeitnehmer weltweit leiden an Urlaubsmangel

Drei Viertel der Deutschen leiden unter Urlaubsmangel

Demnach gaben 58 Prozent der weltweit über 14.000 Umfrage-Teilnehmer Ende 2021 an, an Urlaubsmangel zu leiden. In Deutschland liegt der Wert mit 79 Prozent sogar höher als in jedem anderen Studienland. Drei von vier der Befragten fühlten sich aufgrund der Belastungen durch die Pandemie ausserdem ausgebrannter als zuvor. Besonders hoch sind diese Werte bei Frauen, der Generation Z und Millennials sowie bei Menschen in systemrelevanten Berufen.