Umfrage: Briten wollen Prinz Harry aus der Thronfolge streichen

Prinz Harry ist derzeit der Fünfte in der Thronfolge nach seinem Bruder Prinz William (41) und dessen Kindern, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Meghan ist nicht in der Thronfolge – ähnlich wie Kate, die Prinzessin von Wales –, aber ihre beiden Kinder mit Harry, Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet Mountbatten–Windsor (2), sind an Platz sechs und sieben.