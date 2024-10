Umfrage: E-Ladenetz wird in vielen Regionen als ausreichend angesehen

In ganz Europa zu einem Preis laden

Das Unternehmen, das die Studie in Auftrag gegeben hat, folgt den Ergebnissen der Studie nun auch bei seiner Preisgestaltung: EWE Go führt ab 1. November 2024 einen neuen Tarif ein, der an den unternehmenseigenen Ladesäulen 52 Cent und an Partner–Ladesäulen 62 Cent pro Kilowattstunde kostet. Damit ermöglicht es das europaweite Laden an mehr als 500.000 Ladepunkten zu einheitlichen Konditionen.