Umfrage: Was Kinder sich im Urlaub wünschen

Spanien, Griechenland und Italien vorn

Deutsche Familien setzen laut der Umfrage von Marriott Bonvoy auf funktionale Aspekte bei der Hotelwahl. Zugang zu einem Pool nennen 59 Prozent als wichtig, 58 Prozent wünschen sich einen Strand in der Nähe. 49 Prozent legen Wert auf vielfältige Essensoptionen. Beim Reiseziel sind sich die Kinder einig: Es soll warm sein und Wasser in der Nähe. Spanien steht mit 29 Prozent ganz oben auf der Wunschliste, gefolgt von Griechenland mit 21 Prozent und Italien mit 20 Prozent. Das Mittelmeer bleibt für deutsche Familien damit die erste Wahl beim Sommerurlaub.