Umgang mit Depression: Was man Betroffenen nicht sagen sollte

Depressionen gehören nicht nur zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, sondern auch zu den unterschätztesten. Für Angehörige von Betroffenen ist es oft schwierig, die richtigen Worte zu finden. So mancher Ratschlag – und sei er auch noch so gut und aufheiternd gemeint – ist einfach nicht hilfreich. Schlimmer noch: Er kann ins Gegenteil umschwenken. Anlässlich des Europäischen Depressionstags am 6. Oktober kommen hier fünf Dinge, die man einer depressiven Person nicht sagen sollte.