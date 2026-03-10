Umstrittene Oper-Aussagen: Kosten sie Timothée Chalamet den Oscar?

Ein Satz verändert alles

In einem Gespräch mit Matthew McConaughey (56), der im Filmklassiker «Interstellar» seinen Leinwandvater spielte, kam nicht nur ein besonderes Abschiedsgeschenk des Texaners beim damaligen Dreh zur Sprache. Chalamet liess auch eine Bemerkung fallen, die er im selben Atemzug bereute: «Ich möchte nicht beim Ballett oder der Oper arbeiten – in Bereichen, wo es heisst: ‹Haltet das am Leben, obwohl es niemanden mehr interessiert›», sagte er wörtlich, um sogleich hinzuzufügen, dass er mit diesem Satz wohl gerade einen Teil seines Publikums verloren hätte.