«New Girl»-Star Zooey Deschanel (42) posierte in den sozialen Medien in einem T-Shirt, auf dem «Pro Roe 1973» steht. «Wenn man Amerika alles Gute zum Geburtstag wünscht, aber auch will, dass es ihr besser geht», schrieb sie zu dem Schnappschuss. Und in einer Instagram-Story von Filmstar Diane Kruger (45) ist zu lesen: «Not much to celebrate America» («Nicht viel, um Amerika zu feiern»).