Umstyling bei «GNTM»: Heidi Klum kündigt «krasse Veränderungen» an

Das Umstyling ist bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern die beliebteste Folge jeder «Germany's Next Topmodel»–Staffel. Am Donnerstag (21. März) ist es nun wieder so weit: Dann zeigt ProSieben ab 20:15 Uhr, wie die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten einen neuen Look erhalten. Und offenbar wird es wieder so manche Überraschung auf dem Kopf geben. Moderatorin Heidi Klum (50) hat jedenfalls grosse Veränderungen angekündigt.