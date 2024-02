Umweltpreis in Südafrika: Reisen Prinz William und Kate bald wieder?

Prinz William zurück bei der Arbeit

Prinz William kehrte Anfang dieser Woche in die Öffentlichkeit zurück, nachdem er eine Auszeit genommen hatte, um Prinzessin Kate bei ihrer Genesung zu unterstützen. Am Mittwoch hatte William seine Pflichten zunächst mit der Verleihung von mehr als 50 Ehrungen auf Schloss Windsor und am Abend mit der Teilnahme an einem Galadinner wieder aufgenommen.