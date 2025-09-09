Umzug mit der Familie: Ed Sheeran verlässt England für Amerika

Der Grund für die drastische Entscheidung liegt in seiner anstehenden Tournee und familiären Verpflichtungen. «Ich bin gerade dabei, nach Amerika zu ziehen», erzählte Sheeran. «Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht der Einzige bin, der nach Amerika zieht», witzelte der Musiker, der in Framlingham in Suffolk aufwuchs. Dabei nimmt er offensichtlich Bezug auf die US–Stars, die nach Trumps Wahlsieg ins Ausland gezogen sind. «Ich gehe dort für eine Weile auf Tour und habe eine Familie, also kann ich nicht einfach hin und her pendeln. Wir ziehen um und lassen uns dort nieder», begründete der Vater zweier Töchter seine Entscheidung. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn (33) plant er den grossen Schritt über den Atlantik. Wo es genau für die Familie hingeht, verriet er nicht.