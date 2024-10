Umzug nach London: So geht es Nemo nach dem ESC-Sieg

Wo sind Sie in London am liebsten und was machen Sie am liebsten?

Nemo: Ich wohne im Osten Londons, einem riesigen Bereich. London ist so gross! Es ist krass, wenn ich es mit Berlin vergleiche, wo ich vorher gelebt habe. Berlin kam mir schon riesig vor. Ich bin vor allem dort, wo ich wohne. Ich weiss gar nicht genau, was ich am liebsten in London mache. Freizeittechnisch mache ich momentan nicht so viel. Meistens bin ich im Studio, gehe zu Fittings für Shootings oder besuche gerne Thrift–Stores. Ich glaube, es gibt nirgendwo so viele gute Thrift–Stores wie in London, vielleicht noch in Paris?