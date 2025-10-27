Umzug nach Mainz? Sven Regener erhält Literaturpreis der Stadt

Sven Regener (64) zieht wohl bald von Berlin nach Mainz um. Der Schriftsteller und Sänger wird vom ZDF, 3sat und Landeshauptstadt Mainz mit dem Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis ausgezeichnet. Das gab das ZDF per Pressemitteilung bekannt. Das bedeutet: Neben den 12.500 Euro, mit denen der Preis dotiert ist, bekommt Sven Regener auch für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt.