Umzug nach Windsor: Eine neue Schule für George, Charlotte und Louis

Prinz William und Herzogin Kate sind froh

Prinz George und Prinzessin Charlotte besuchten bisher die «Thomas‹s Battersea»-School in London. Prinz Louis wird im September zum ersten Mal die Schulbank drücken. Das royale Paar betonte in der Mitteilung, dass es der «Thomas›s Battersea»-School «sehr dankbar» sei, dort hätten George und Charlotte einen «glücklichen Start in ihre Ausbildung» gehabt. Nun seien William und Kate «froh, für alle drei Kinder eine Schule gefunden zu haben, die ein ähnliches Ethos und ähnliche Werte vertritt», heisst es weiter. Der Schulleiter der Lambrook School, Jonathan Perry, freue sich sehr darüber, die drei im kommenden September begrüssen zu dürfen.