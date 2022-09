UN-Sondergesandte Angelina Jolie besucht Flutopfer in Pakistan

Hollywood-Schauspielerin und UN-Sondergesandte Angelina Jolie (47) besucht die zahlreichen Flutopfer in Pakistan. Das gab die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) laut «CNN» in einem Statement bekannt. Weiteren Medienberichten zufolge sei Jolie an diesem Dienstag (20. September) bereits in der pakistanischen Landeshauptstadt Islamabad gelandet.