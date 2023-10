Und nun? US-Autoren beenden Streik, Schauspieler streiken weiter

Schauspielerinnen und Schauspieler streiken weiter

So positiv die Einigung auf einen neuen Vertrag für die Autoren sein mag: Die 160.000 ebenso im Streik befindlichen Schauspielerinnen und Schauspieler bleiben weiterhin im Ausstand. Die Mitglieder der Gewerkschaft SAG–AFTRA hatten sich im Juli dieses Jahres dem Autoren–Streik angeschlossen. Erst seit vergangener Woche laufen hier die Verhandlungen mit den Vertretern der Studio– und Streaming–Riesen weiter. Auch Darstellerinnen und Darsteller haben Lohnerhöhungen und rechtsverbindliche Regelungen dafür gefordert, wie ihre originäre künstlerische Leistung in Zukunft vor missbräuchlichem Umgang durch KI–Anwendungen geschützt werden kann. Eine Einigung ist hier noch nicht in Sicht. Insofern steht der US–Unterhaltungsbranche weiterer Stillstand bevor. Fans müssen sich wohl noch eine Weile mit Verschiebungen neuer Staffeln und Formate abfinden.