«Unerträgliche Leere»: So traurig war König Charles nach Dianas Tod

«Mein Herz blutet für Sie»

«Dear Peter...», so beginnt der Brief, den Charles am 8. Dezember 1997 – und damit nur 14 Wochen nach Dianas Tod – an seinen guten Bekannten Peter Houghton richtet. Peter hatte damals seine «liebe Liz» infolge einer schweren Erkrankung verloren. Und Charles fühlte selten emotional mit ihm. Wörtlich schrieb Charles: «Mein Herz blutet für Sie, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, welche Qualen und Verzweiflung Sie in all den herzzerreissenden Monaten, in denen Sie von Liz' Krankheit wussten, durchgemacht haben müssen.» Und Charles fuhr tief bewegt fort: «Ich kann mir sehr gut vorstellen, welche unerträgliche Leere Sie in dieser Zeit empfinden müssen; das Gefühl der Verwirrung und des Durcheinanders, das mit dem Weggang eines noch so jungen Menschen von dieser Welt einhergeht.»