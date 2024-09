UNESCO-Welterbe 2024: Neue Kulturstätten rund um den Globus

Europa: Historische Architektur und künstlerische Meisterwerke

Auch Europa ist in der Liste der neuen Welterbestätten stark vertreten. In Deutschland wurde das Residenzensemble Schwerin in Mecklenburg–Vorpommern ausgezeichnet. Das Ensemble mit dem Schweriner Schloss und weiteren bedeutenden Bauten gilt als herausragendes Beispiel des Historismus und spiegelt die Architektur des 19. Jahrhunderts in Deutschland wider. Auch die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine, die sich länderübergreifend in Dänemark, Deutschland, den USA und Grossbritannien befinden, wurden von der UNESCO als Welterbe anerkannt. Diese Siedlungen repräsentieren die Ideale der Religionsgemeinschaft durch eine schlichte und funktionale Architektur.