Unfall bei Dreh zu Eddie-Murphy-Film: Mehrere Crew-Mitglieder verletzt

Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt

Ein Sprecher der Amazon MGM Studios bestätigte «Entertainment Weekly», dass es am 20. April am Set von «The Pickup» während einer geprobten Actionszene einen Zwischenfall gegeben habe. «Leider verlief die Sequenz nicht wie geplant und mehrere Mitglieder der Crew wurden dabei verletzt. Wir sind noch dabei, die Fakten darüber zu sammeln, was passiert ist und warum», aber in erster Linie sei man in Gedanken bei den Betroffenen, so das Statement.