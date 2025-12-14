Unfall bei Lady-Gaga-Konzert: Tänzer stürzt von nasser Bühne

Tänzer blieb unverletzt

Kurz darauf konnte die Show fortgesetzt werden. Auch Dameski stand wieder auf der Bühne. In einer Instagram–Story bestätigte der Tänzer, dass ihm nichts passiert sei. «Hallo zusammen! Mir geht es gut. Danke der Nachfrage! Ich bin froh, dass ich die letzte Show des Jahres beenden konnte», schrieb er. Zu einem Clip, der ihn beim Tanzen zeigt, ergänzte er: «Die Show muss weitergehen!»