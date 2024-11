«Ungeschminkt» mit Adele Neuhauser: Gänsehaut-Film über das Transsein

Dieser Film führt einmal mehr beeindruckend wendungsreich vor Augen, was ein nicht geführtes Gespräch anrichten kann. «In jeder Familie, in fast jeder Beziehung gibt es Dinge, die ungesagt und unausgesprochen bleiben. Das eigentlich Interessante an der Geschichte von Josefa ist, wie diese unausgesprochenen, ignorierten Dinge unser Leben in einen Zustand versetzen, der das ganze Leben beeinflussen kann», so Hayal Kaya.