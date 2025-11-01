Ungewisse Zukunft für Sarah Ferguson: Zieht sie jetzt ins Ausland?

Wie Prinz Andrew (65) muss auch seine Ex–Frau Sarah Ferguson (66) den bisherigen Wohnsitz Royal Lodge verlassen. «The Sun» berichtete nun, dass es «Fergie» womöglich ins Ausland ziehen wird.
Töchter sollen sie zu einem neuen Image ermuntern
Die britische Zeitung will von einem Insider erfahren haben, dass die einstige Herzogin von York «keinen anderen Ausweg mehr» sehe. Obwohl Ferguson seit 1996 von dem Bruder von König Charles III. (76) geschieden ist, bewohnte sie seit 2008 mit ihm die imposante Royal Lodge mit ihren 30 Schlafzimmern in Windsor. Während ihr Ex–Mann, der nach dem Entzug des Prinzentitels nur noch Andrew Mountbatten Windsor heisst, in ein privates Sandringham Estate in Norfolk umzieht, muss sich «Fergie» selbst um einen neuen Wohnsitz kümmern.
Wie es jetzt heisst, erwäge sie sogar, Grossbritannien zu verlassen und in einem anderen Land einen Neustart zu wagen. Offenbar hält die Mutter der Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (35) nicht mehr viel in ihrer Heimat. Der Epstein–Skandal rund um ihren Ex–Mann, in den auch sie sich zunehmend verstrickte, kostete sie nicht nur ihren luxuriösen Wohnsitz und ihren Herzoginnentitel, sondern auch schon etliche berufliche Aufgaben. So verlor sie eine Reihe von Schirmherrschaften und ihre Engagements in Sendungen des Fernsehsenders ITV. Und ihre Arbeit als Kinderbuchautorin dürfte nach ihrer aufgetauchten Mail an Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) auch schwierig werden.
Laut «The Sun» bangt Sarah Ferguson deshalb nun um ihre Zukunft. Sie soll bereits Gespräche mit «einem teuren Markenrettungsteam» geführt haben, um zumindest beruflich wieder auf die Beine zu kommen. Ihre Töchter, die ihre Titel behalten dürfen, sollen ihre Mutter zu einem «Rebranding» ermutigen. Angeblich wolle die 66–Jährige eine führende Rolle in der «Welt der weiblichen Positivität» einnehmen und als «Mutter und Philanthropin eine Reihe von kommerziellen Möglichkeiten nutzen».
Nach der Scheidung 1996 musste sie sich ebenfalls neu orientieren
Es wäre nicht der erste Neustart für Sarah Ferguson. Nach der Scheidung von Andrew nach zehn Ehejahren musste sie sich bereits auf eigene Beine stellen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie wurde Sprecherin für «WeightWatchers», nachdem sie jahrelang wegen ihres Gewichts gehänselt worden war. Sieben Monate nach ihrer Scheidung veröffentlichte sie ihre Memoiren «Sarah: Meine Geschichte». Zudem veröffentlichte sie die Kinderbuchreihen «Budgie the Little Helicopter» und «Emily Rosenrot» sowie in jüngster Zeit auch historische Liebesromane.
Auch an TV–Projekten nahm sie teil. Im Jahr 2011 wurde die sechsteilige Dokumentarserie «Finding Sarah: From Royalty to the Real World» auf dem Oprah Winfrey Network in den USA ausgestrahlt. 2008 zeigte sie in ihrer ITV–Sendung «The Duchess in Hull», wie sie bei einer Familie in einer Sozialwohnungssiedlung einzog und versuchte, diese zu einem gesünderen Lebensstil zu bewegen. Vor zwei Jahren startete sie zusammen mit der Unternehmerin Sarah Thomson zudem den Podcast «Tea Talks with the Duchess and Sarah».