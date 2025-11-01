Ungewisse Zukunft für Sarah Ferguson: Zieht sie jetzt ins Ausland?

Wie es jetzt heisst, erwäge sie sogar, Grossbritannien zu verlassen und in einem anderen Land einen Neustart zu wagen. Offenbar hält die Mutter der Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (35) nicht mehr viel in ihrer Heimat. Der Epstein–Skandal rund um ihren Ex–Mann, in den auch sie sich zunehmend verstrickte, kostete sie nicht nur ihren luxuriösen Wohnsitz und ihren Herzoginnentitel, sondern auch schon etliche berufliche Aufgaben. So verlor sie eine Reihe von Schirmherrschaften und ihre Engagements in Sendungen des Fernsehsenders ITV. Und ihre Arbeit als Kinderbuchautorin dürfte nach ihrer aufgetauchten Mail an Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) auch schwierig werden.