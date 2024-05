Ungewöhnlicher Schnitt! Diane Kruger in blauem Balenciaga-Kostüm

Schauspielerin Diane Kruger (47) besuchte am Sonntag die Preisverleihung der Kering Women In Motion Awards und das Cannes Film Festival Presidential Dinner im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes auf der Place de la Castre in Cannes, Frankreich. Zu diesen Anlässen erschien sie in einem echten Hingucker–Outfit.