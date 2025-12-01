Ungewohnter Look: Pietro Lombardi zeigt sich ohne Cap

Das gibt es selten zu sehen: Sänger Pietro Lombardi (33) hat sich beim Telekom Starkick 2025 im Telekom Dome in Bonn ohne seine gewohnte Baseballcap sehen lassen. In einer Instagram–Story zeigt er, wie er bei dem Kleinfeldturnier im Einsatz ist. Seine Haare trägt er dabei zum grünen Trikot sehr kurz und an den Seiten abrasiert.
Bei der Veranstaltung kickten Fussball–Legenden wie unter anderem Giovane Élber (53) oder Roy Makaay (50) zusammen mit Promis und Influencern für einen guten Zweck: Die Erlöse des Events sollen an gemeinnützige Organisationen, die sich im Fussballumfeld für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen, gehen.
Nach dem Turnier meldete sich Pietro Lombardi allerdings mit weniger guten Nachrichten zu Wort. Der Sänger fühlt sich krank, wie er in seinen Instagram–Storys, dieses Mal wieder mit Kopfbedeckung, erzählt. Schuld daran sei das Wetter, sagt der 33–Jährige. «Ich war krank, wieder gesund. Jetzt stehe ich auf, Nase zu, Hals zu. Ich verstehe es nicht, wie kann das sein?»
Trennung im Sommer
Hinter Pietro Lombardi liegt eine turbulente Zeit. Im August war bekannt geworden, dass sich der «DSDS»–Star und seine damalige Lebensgefährtin, Laura Maria Rypa, getrennt haben.
Die beiden waren seit 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 und im August 2024 zur Welt gekommen sind. Der Sänger war vor seiner Beziehung zu Rypa mit Sarah Engels (33) verheiratet. Aus der später geschiedenen Ehe hat Lombardi einen weiteren Sohn, der 2015 geboren wurde.