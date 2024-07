«Unglaublich bitter»: Nationalspieler äussern sich nach EM-Aus

Thomas Müller dankt allen, «die mit uns mitgefiebert haben»

Nationalmannschafts–Urgestein Thomas Müller (34) bilanzierte: «Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein und vor allem stolz ein Deutscher zu sein. Danke an alle, die mit uns mitgefiebert haben und tolle Gastgeber waren.» Der FC–Bayern–Star appellierte: «Lasst uns dieses Gefühl gerade in den aktuellen Zeiten mit in unseren Alltag nehmen.»