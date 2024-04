«Unglaublich emotional»: Stefano Zarrella über sein «Let's Dance»-Aus

Partnerwechsel überrascht die Promis

In der nächsten Ausgabe am Freitag, 12. April, ab 20:15 Uhr heisst es dann für die verbliebenen Promis: Partnertausch. Die Ankündigung von Joachim Llambi für die sechste Liveshow löste bei so manchem Kandidaten grosse Zweifel aus: «Ich hab damit gar nicht gerechnet und ich find's nicht gut, ich bin da ganz ehrlich!», sagte etwa Choreograf Detlef D! Soost (53) im RTL–Interview nach der Show. Comedian Tony Bauer (28) betonte: «Ich will nur weiterkommen, damit ich wieder mit ihr tanzen kann» und meinte damit seine eigentliche Tanzpartnerin Anastasia Stan (26).