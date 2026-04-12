«Unglaublich stressig»: Lilli Hollunder und René Adler ziehen bald um

Nachdem bereits der Umbau des Hauses einige Nerven gekostet hat, da es langsamer als gedacht voran ging und sich während der Baumassnahmen weitere nötige Arbeiten ergaben, gestaltet sich nun auch der Umzug herausfordernd. «Obwohl ich zum ca. 18. Mal in meinem Leben umziehe... mal wieder alles Last Minute und unglaublich stressig», so die 39–Jährige. Selbstkritisch fügte sie noch hinzu: «Man sollte meinen, sie hat es langsam raus...»