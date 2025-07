Unglück von Laura Dahlmeier: Seilpartnerin schildert tödlichen Unfall

Am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit hat der erfahrene Alpinist auch mit einem Instagram–Beitrag an die Verstorbene erinnert. «Ahhh Laura, dein Zelt bleibt jetzt leer, aber deine Energie strahlt in diesen Bergen bis hin zur Ewigkeit. All der Schmerz über das Erlebte ist kaum in Worte zu fassen», schreibt er zu Bildern des Todesbergs und weiteren Aufnahmen.