Unheilig-Comeback: Beim Grafen kullern die Tränen

Der Graf kann die Tränen nicht zurückhalten

Im anschliessenden Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen (44) konnte der Graf seine Tränen nicht zurückhalten. Sichtlich überwältigt bedankte er sich und schluchzte ins Mikrofon: «Es tut mir so leid, wenn mich die Emotionen hier so übermannen, aber das ist halt Musik und das ist das, was ich liebe. Und ich finde es so schön, dass ich das wieder machen kann.»