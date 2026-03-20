Unheilig feiern gelungenes Comeback in den Charts

Der Graf und Unheilig besiegelten mit der Veröffentlichung ihres Albums am 13. März endgültig ihr Comeback. Nachdem der Sänger und seine Band bereits Singles veröffentlicht und Konzerte gegeben haben, folgte das Gesamtwerk. Der Graf sagte im Interview mit spot on news über «Liebe Glaube Monster» unter anderem: «Im Grunde ist das Album eine Reflexion meines Lebens – von klein auf bis heute. Ich hatte neun Jahre Zeit, über vieles nachzudenken, und auch nach dem Comeback habe ich weitergeschrieben und mich erneut mit meinem Leben beschäftigt.»