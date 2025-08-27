Unheilig feiern ihr Bühnen-Comeback bei der Goldenen Henne 2025

Nach neun Jahren Pause kehrt Unheilig mit dem Grafen zurück auf die Bühne. Das Band–Comeback wurde bereits Anfang des Jahres angekündigt, doch jetzt steht fest, dass die Rückkehr noch vor den «Wieder Zurück»–Konzerten bei der Goldenen Henne stattfinden wird. «Ich freue mich riesig, mein Comeback bei der Goldenen Henne feiern zu können», erklärt der Graf in einem Statement. Seit 2016 habe der «Geboren um zu leben»–Interpret auf keiner Bühne mehr gestanden. «Umso schöner ist es, diesen besonderen Moment mit den Henne–Zuschauern teilen zu dürfen.» Bei der Gala mit rund 4.500 Gästen auf der Leipziger Messe wird die Band ein Medley ihrer Hits und einen neuen Song präsentieren, wie der MDR am Mittwoch mitteilte.