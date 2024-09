Uniform-Shopping: Gordon Ramsays Tochter geht auf die Kochschule

Wie «People.com» berichtet, zeigte sich Matilda Ramsay kürzlich in einer Instagram Story in einem kompletten Koch–Look. «Ich habe gestern eine andere Art von Uniform eingekauft», schrieb sie über den Schnappschuss, der sie in einer klassischen weissen Kochjacke, einer blauen Hose und mit schwarzen Küchenschuhen zeigt. Ihr Vater habe sie mitgenommen, «um meine erste Kochkleidung zu kaufen, da ich im September auf die Kochschule gehe!», schrieb sie weiter und ergänzte: «Ich bin so aufgeregt wegen dieses nächsten Kapitels und Dad und ich hatten den aufregendsten Tag, an dem wir meine ganze Uniform und Ausrüstung besorgt haben.» Die 22–Jährige trat bereits in mehrere Kochsendungen ihres Vaters auf und war unter anderem neben ihm in der Jury von «MasterChef Junior».