«Unmöglicher Tag»: Prinzessin Dianas Bruder bringt Blumen an ihr Grab

Fans der verstorbenen Prinzessin Diana versammelten sich laut eines Berichts der britischen Boulevardzeitung «Daily Mail» unterdessen vor einem Tor des Kensington–Palastes und legten dort unter anderem Blumen nieder oder hinterliessen auch Fotos und Nachrichten. Unter einem der Bilder von Lady Di war etwa zu lesen: «In liebevoller Erinnerung an ein Leben, das uns weiterhin inspiriert. Für immer vermisst, für immer in Erinnerung.»