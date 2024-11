Unruhige Zeiten: So können wir unsere mentale Gesundheit schützen

Für einige kann intensives Training, ein ausgedehnter Spaziergang in der Natur oder sogar Tanzen zu gehen, sehr heilsam sein. Kreativ veranlagte Menschen verarbeiten ihre Gefühle lieber durch Kunst, Literatur oder Musik. Wieder anderen hilft es, sich mit Freunden zu treffen und auszutauschen. Hier ist wirklich alles erlaubt, was gut tut und niemandem schadet. Ausserdem kann es uns in Zeiten politischer Unruhen helfen, uns darauf zu besinnen, dass uns Menschen am Ende mehr verbindet als uns trennt. Trotz verschiedener politischer Überzeugungen teilen wir alle das Bedürfnis nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Sinn. Diese gemeinsame Basis hilft dabei, Verständnis zu entwickeln – ohne die eigenen Werte aufzugeben.