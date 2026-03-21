«Unser kleiner Stern»: Renata und Valentin Lusin feiern Tochter Stella

Vorfreude auf die zweite Prinzessin

Jetzt erwartet das Paar Baby Nummer zwei. Wie die beiden Anfang Februar verrieten, wird es wieder ein Mädchen. «Wir bekommen eine zweite Prinzessin! Nach 5 Schwangerschaften ist unsere Kinderplanung geschafft. Es war ein harter Weg, aber in 2 Monaten dürfen wir unsere zweite Tochter und kleine Schwester von Stella in den Händen halten.»