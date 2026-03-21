«Unser kleiner Stern»: Renata und Valentin Lusin feiern Tochter Stella

Die aus «Let's Dance» bekannten Profitänzer Renata (38) und Valentin Lusin (39) feiern heute den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Stella – kurz vor der Geburt des nächsten Kindes.
«Du bist das Wunder, das unser Leben bereichert hat»
In einem Instagram–Beitrag blickte die stolze Mutter mit mehreren Bildern auf die vergangenen Jahre zurück und schrieb dazu: «Du bist das Wunder, das unser Leben bereichert hat. Du hast uns gezeigt, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet. Du bist unser kleiner Stern, der immer heller leuchtet.»
Gefeiert werden soll heute im Kreise der Familie bei den Grosseltern. Bereits am Freitag hat Renata Lusin Torte und Luftballons besorgt. Es sei dieses Jahr so süss, weil Stella schon verstehe, dass sie Geburtstag hat.
Hinter den Lusins liegt eine lange Kinderwunschreise mit mehreren Fehlgeburten. Am 21. März 2024 konnten sie dann endlich ihre Tochter in den Armen halten. «Mutter und Kind sind wohlauf», vermeldeten sie damals via Instagram. Später erzählte Renata Lusin in einem Interview mit «Bild», dass die Geburt «sehr anstrengend» gewesen war und «über zwei Tage» dauerte.
Vorfreude auf die zweite Prinzessin
Jetzt erwartet das Paar Baby Nummer zwei. Wie die beiden Anfang Februar verrieten, wird es wieder ein Mädchen. «Wir bekommen eine zweite Prinzessin! Nach 5 Schwangerschaften ist unsere Kinderplanung geschafft. Es war ein harter Weg, aber in 2 Monaten dürfen wir unsere zweite Tochter und kleine Schwester von Stella in den Händen halten.»