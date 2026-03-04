«Unsere kleine Farm»-Neuauflage landet schon bald bei Netflix

Dass der Streamingdienst Netflix an einer Neuauflage des Serienklassikers «Unsere kleine Farm» arbeitet, hatten US–amerikanische Branchenseiten wie «Deadline» erstmals Ende Januar 2025 vermeldet. Seither ist die Umsetzung des ambitionierten Projekts offenbar bestens fortgeschritten: So vermeldet «Variety» nun, dass der offizielle Starttermin des «Unsere kleine Farm»–Reboots am 9. Juli dieses Jahres sein wird. Und mehr noch: Anscheinend ist der Streamingriese so vom Erfolg des Formats überzeugt, dass bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.