«Unsere kleine Farm»-Reboot: Das ist die neue Familie Ingalls

«Für ein neues Leben in den Weiten der Prärie liessen sie alles hinter sich», teilt der Streamingdienst zum Trailer auf YouTube ausserdem mit. Die Familie Ingalls sei «auf der Suche nach dem, was ‹Zuhause› wirklich bedeutet». Crosby Fitzgerald spielt in der «Unsere kleine Farm»–Neuauflage die Mutter Caroline, Vater Charles wird von Luke Bracey verkörpert. Alice Halsey wird zur Laura Ingalls, Skywalker Hughes zu Mary. Weitere Darstellerinnen und Darsteller sind unter anderem Jocko Sims, Warren Christie, Meegwun Fairbrother und Alyssa Wapanatâhk.